Українець Яремчук оформив хет-трик і став героєм матчу чемпіонату Бельгії: відео

Український нападник Гента Роман Яремчук зробив хет-трик у матчі 26-го туру чемпіонату Бельгії проти Мускрона (4:0).

Гент – Мускрон 4:0

Голи: Яремчук, 28, 85, 90+1, Тіссаудалі, 70

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Гент в останніх трьох матчах не знав смаку перемог, тож у поєдинку проти одного з аутсайдерів турнірної таблиці сам бог велів здобути три очки. Мускрон тримався до середини першого тайму, аж поки своє слово не сказав український форвард Роман Яремчук.

На 28-й хвилині Роман Яремчук відкрив рахунок у матчі. В другому таймі на 70-й хвилині Тісоудалі забив другий гол Гента з передачі Романа. На 85-й хвилині Яремчук зробив дубль. В кінці зустрічі український форвард забив свій третій і четвертий гол своєї команди.

Ще один українець Роман Безус вийшов зі стартових хвилин і на 65 хвилин був замінений.

Перемога принесла Генту 36 очок і залишила на дванадцятій сходинці, Мускрон з 26-ма пунктами – шістнадцятий.

Перший гол Яремчук

Другий гол Яремчука

Третій гол Яремчука