Таки став "кажаном": Роман Яремчук – гравець Валенсії

Український нападник Роман Яремчук став футболістом іспанської Валенсії. Гравець перейшов туди на правах оренди.

Валенсія офіційно оголосила про оренду Романа Яремчука. Вона розрахована до кінця сезону – до 30 червня 2024 року.

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Яремчук відправився в оренду у Валенсію з бельгійського Брюгге. Там форвард не зумів стати гравцем основи. Хоча в цьому сезоні вже відзначився чотирма голами за п'ять матчів (але всі вони були забиті у ворота ісландського КА Акурейрі у кваліфікації Ліги конференцій, де в одному з матів він оформив хет-трик).

При цьому Яремчук – рекордний трансфер в історії Брюгге – у 2022 році бельгійський клуб заплатив за нього 17 мільйонів євро португальській Бенфіці. Також в кар'єрі Яремчука були виступи в Україні за Динамо та Олександрію, а також бельгійський Гент.

За збірну України Яремчук провів 43 матчі, забивши 13 голів (п'ятий найкращий бомбардир в історії команди).

Дебютувати за Валенсію Яремчук може вже 2 вересня на виїзді проти Алавеса. Після цього буде перерва на матчі збірних (Яремчук отримав виклик до збірної України). А вже після цього 17 вересня Валенсія проведе домашній матч проти Атлетіко в чемпіонаті Іспанії на власному полі.