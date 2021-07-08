Я був готовий їхати в Москву на чемпіонат світу, – футболіст збірної України

Граючий тренер збірної України з пляжного футболу Роман Пачев прокоментував рішення Української асоціації футболу не відправляти збірну України на фінальну частину чемпіонату світу в Москву.

Раніше стало відомо, що Аcсоціація пляжного футболу України на підставі рекомендацій УАФ і Міністерства молоді і спорту прийняла рішення не їхати на світову першість в Росію, незважаючи на завойовану путівку на турнір.

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"Коли дізнався був дуже засмучений і розчарований. Була зроблена велика робота, є бажання і амбіції у наших гравців. Кожен чемпіонат світу на рахунку. Ми молодшими не стаємо, хотілося б завоювати медалі, титули. Ми є заручниками ситуації, нічого не можемо зробити. Приймалося рішення керівництвом, тренерським штабом, на рівні міністерства", – сказав Пачев.

Мені складно аргументувати, чому було прийнято рішення не їхати на чемпіонат в Москву. Спочатку все, що я дізнався, це я прочитав в соцмережах, в новинних стрічках. Я був готовий їхати, грати, боротися. Це мрія кожного гравця - брати участь в чемпіонатах світу,

– підсумував він.

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