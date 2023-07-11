Україна з рекордним показником здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2023 з параатлетики

У Парижі, 9 липня, стартував чемпіонат світу з параатлетики. На ньому також розігруються ліцензії на Паралімпіаду-2024.

У перші два дні фіналів збірна України виборола чотири медалі та сім ліцензій на Паралімпіаду-2024. Найбільшим успіхом за цей час відзначився штовхальник ядра – Роман Данилюк, пише 24 Канал.

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Данилюк встановив рекорд чемпіонатів світу з параатлетики

Після "бронзи" у перший змагальний день у метанні списа від Владислава Білого, Україна поповнила скарбничку медалей першим "золотом". Наша країна була представлена у трьох фіналах: штовханні ядра, а також у бігу на 100 та 400 метрів. І, що тішить, у кожному з них "синьо-жовті" або здобули медаль, або принесли ліцензію на Паралімпіаду.

Головна подія – це перемога Романа Данилюка. Він із рекордом чемпіонату світу завершив фінал у штовханні ядра з результатом 16.73 метра. Володимир Пономаренко також розділив із ним п'єдестал та посів друге місце. Наталія Кобзар у бігу на 400 метрів принесла Україні ще одне "срібло". Владислав Загребельний у бігу на 100 метрів хоч і не увійшов у топ-3, але став четвертим, що забезпечило Україні ще одну ліцензію на Паралімпіаду-2024.

Після змагального дня Україна тепер має рівно 200 медалей в історії паралімпійських чемпіонатів світу: 69 золотих, 61 срібну та 70 бронзових медалей.

. На попередньому ЧС-2019 у Дубаї українці ввійшли до топ-5 медального заліку. Тоді наші спортсмени вибороли 27 нагород, 11 з яких – найвищого ґатунку.

Сподіваємося, що цього разу українські атлети зможу навіть покращити результат минулого турніру. Цьогорічні змагання триватимуть до 17 липня.