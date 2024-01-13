Поклав м'яч, як рукою: Безус забив геніальний гол за кіпрську Омонію – відео шедевру
Роман Безус, якщо забиває голи, то тільки шедевральні. Черговим суперголом уродженець Кременчука відзначився у рамках матчу чемпіонату Кіпру.
У поєдинку 19-го туру чемпіонату Кіпру Омонія приймала на власному полі Доксу. Команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці елітного дивізіону, повідомляє 24 Канал.
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Ще один шедевр Безуса
Атакувальний хавбек "зелено-білих" Роман Безус вийшов у стартовому складі команди. На 15-й хвилині поєдинку українець наважився на удар з-за меж штрафного майданчику. Роман отримав м'яч метрів за 25 до воріт та філігранно пробив поруч зі стійкою. Голкіпер був безсилий врятувати свою команду.
Відео фантастичного голу Безуса
У підсумку Омонія розгромила Доксу з рахунком 5:1. Зазначимо, що в турнірній таблиці "зелено-білі" займають третю сходинку, а Докса замикає таблицю.
Результативний сезон Безуса
- Нагадаємо, що Роман Безус грає за Омонію з минулого сезону. У поточному чемпіонаті українець забив 3-й гол у 17 поєдинках. Крім того, на рахунку Романа 4 результативні передачі.
- Загалом у нинішньому сезоні хавбек 9 голів та віддав 5 асистів у 22 матчах у всіх турнірах. До речі, у минулому сезоні Безус записав на свій рахунок 4 голи за Омонію.