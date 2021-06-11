Українець Безус став гравцем місяця у бельгійському Генті: відео

Український футболіст Роман Безус потужно провів завершення сезону-2020/2021 за бельгійський Гент. Роман буквально на собі витягнув Гент у Лігу конференцій.
Безус витягнув Гент у єврокубки
Гент не залишив без уваги старання українського футболіста. Роман Безус визнаний найкращим гравцем клубу за підсумками минулого місяця.
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У травні 30-річний гравець збірної України забив 4 голи і віддав 2 гольові передачі в шести матчах за Гент.
Завдяки вдалому завершенню сезону Безус отримав виклик у збірну України та поїхав з командою на Євро-2020. Свій перший матч Роман може зіграти вже 13 червня, коли Україна в Амстердамі протистоятиме Нідерландам.
- Всього у минулому сезоні Безус відіграв 37 матчів. У його активі 7 голів і стільки ж результативних передач.