Рома офіційно звільнила Жозе Моуріньо: тренер привів команду до першого євротрофея в історії

"Особливий" коуч не зміг допрацювати сезон у Ромі. Португалець пропрацював у римській команді два з половиною роки та двічі грав у фіналах єврокубків.

Цього сезону римська Рома не вражає своїми результатами. "Вовки" вийшли в плей-оф Ліги Європи лише з другого місця, а в чемпіонаті наразі йдуть лише дев'ятими, відстаючи від топ-четвірки на 5 балів.

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У підсумку керівництво римлян наважилось на зміну тренера. Офіційний сайт Роми повідомив, що Жозе Моуріньо та його тренерський штаб залишили команду.

В останніх шести матчах "вовки" здобули лише одну перемогу в Серії А, а також вилетіли з Кубка Італії від Лаціо. Поки що не повідомляється, хто замінить португальця біля керма Роми.

Нагадаємо, що Моуріньо очолив клуб у 2021 році. В дебютний свій сезон він привів команду до перемоги в Лізі конференцій. Це був перший євротрофей в історії Роми. А у кампанії 2022-2023 дійшов з римлянами до фіналу Ліги Європи.

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Там італійці в серії пенальті поступились Севільї. В чемпіонаті ж Рома за керівництва Моуріньо двічі поспіль фінішувала шостою, що не дозволяло команді вийти в Лігу чемпіонів.

Кар'єра Жозе Моуріньо