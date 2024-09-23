"Важливий результат": Довбик оцінив перемогу Роми у грі, в якій його визнали найкращим гравцем

У неділю, 22 вересня, відбулися матчі п'ятого туру італійської Серії А. В одному з них Рома вдома приймала Удінезе.

Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Перший м'яч у зустрічі забив Артем Довбик.

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Що сказав Довбик після матчу

Український форвард був визнаний найкращим гравцем поєдинку. Після фінального свистка він прокоментував важливість результату матчу й оцінив свою взаємодію з зіркою "вовків" Пауло Дибалою.

Дуже важливий результат для нас. Він був нам потрібен, щоб повернути впевненість. Мені довелося адаптуватися до нової ліги та нових захисників, які сильніші. Грати з Дибалою – це чудово, у нас чудовий зв'язок, і я сподіваюся, що зможу знову багато грати з ним,

– цитує Довбика Planeta Roma.



Артем Довбик з нагородою "Гравець матчу" / Фото з соцмереж Роми

Зазначимо, що в цьому поєдинку Артем Довбик також віддав асист при третьому взятті воріт, проте офіційний сайт Серії А не зарахував його через те, що захисник Удінезе мінімально змінив траєкторію передачі українця.

До слова. У нинішньому сезоні Артем Довбик провів п'ять матчів за Рому, в яких забив два голи. Наразі римляни посідають десяте місце в турнірній таблиці та відстають від лідера на 5 очок.

Наступний поєдинок "вовки" зіграють 26 вересня в Лізі Європи проти Атлетіка Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00.