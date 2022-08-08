Рома проїхалась по беззубому Шахтарю, "гірники" зазнали розгрому: відеоогляд

Донецький Шахтар 7 серпня провів товариський матч проти італійської Роми. "Вовки" покусали захист українського клубу та розгромили "гірників".

Рома – Шахтар 5:0

Голи: Пеллегріні, 19, Манчіні, 41, Конопля, 45+1 (авт.), Заніоло, 59, Бове, 87

Донецькому клубу нарешті вдалось домовитись про товариський матч проти Роми. Поєдинок відбувся на переповненому "Стадіо Олімпіко" у Римі. Усі квитки на зустріч були продані ще за два дні до початку матчу. Понад 65 тисяч фанатів заповнили трибуни стадіону, пише 24 канал.

До теми Шахтар грає проти Роми на переповненому стадіоні у Римі: онлайн-трансляція матчу

Вже з перших хвилин Мудрик почав творити магію на футбольному полі. Він ледь не повторив гол у ворота Аякса, пройшовши декількох суперників. Але цього разу Михайло перебував у майже нульову куті, тому пробив вище воріт.

Мдурик знову загрожував захисту суперника, але м'яч відскочив під удар партнеру по команді, який пробив прямо туди, де перебував голкіпер "вовків" Патрісіу.

На 19-й хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь Роми. Пеллегріні обігрався у стіночку з партнерами по команді та легко переграв Трубіна.

Шахтар відповів дальнім пострілом Судакова, який пробив над поперечиною.

Рома робила усе, що хотіла

Дибала класно закинув на хід Заніоло, але той не зміг переграти Трубіна.

Вже за декілька хвилин Дибала сам загрожував володінням "гірників". Але з його пострілом теж впорався Трубін.

Рома, що хотіла, те й робила на частині поля Шахтаря. Стійка врятувала володіння донеччан на 39-й хвилині.

Мудрик дуже грубо помилився поблизу власного штрафного, віддав прямо на гравця Роми, атаку якої результативно закінчив Манчіні – 2:0.

Вже у компенсований до першого матчу час ще один гол влетів у ворота Шахтаря. М'яч рикошетом від ноги Коноплі після прострілу Матича залетів у власні ворота. Автогол від Юхима і 3:0 на користь суперника.

Саме з таким розгромним рахунком закінчився перший тайм.

Продовження побиття

Після перерви продовжилось побиття Шахтаря. На 59-й хвилині Рома класно вибігла у контратаку, яку успішно закінчив Заніоло, запхавши м'яч поміж голкіпера донеччан – 4:0.

Бондаренко пробив у дальній кут – Патрісіу легко впорався з ударом.

Пеллегріні класно пробив з-за меж штрафного. Лише стійка врятувала ворота Пятова, від спини якого м'яч ледь не залетів у сітку, але вилетів на кутовий.

Наприкінці матчу рахунок став 5:0. Рома організувала стрімку атаку, яку закінчив Бове.

Шахтар розгромно програв Рома у Римі.

Відеоогляд матчу Рома – Шахтар