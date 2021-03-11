"Гірники" проти своїх колишніх: анонс матчу Ліги Європи Рома – Шахтар

Джерело:24 канал
У четвер, 11 березня, Шахтар зіграє на виїзді проти італійської Роми перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Все, що варто знати про цей матч – в анонсі Спорт 24.
Що: перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи
Де: Рим, "Стадіо Олімпіко"
Коли:, четвер, 11 березня, 22:00
Трансляція: канал "Футбол 2", платформи Oll.tv, Volia Football, Megogo та Sweet.tv, Спорт 24.
Найбільше уваги цей матч привертає протистоянням донецького Шахтаря та його колишнього тренера – португальця Паулу Фонсеки. Він очолював "гірників" протягом трьох сезонів – з 2016 до 2019 року. І свого часу Шахтар під його керівництвом грав проти Роми. У сезоні-2017/18 Шахтар Фонсеки зустрівся в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Ромою Еусебіо Ді Франческо. У Харкові "помаранчево-чорні" перемогли з рахунком 2:1, а в Римі господарі поля виграли 1:0 та пройшли далі.
Для Фонсеки це не перша зустрічі з колишнім клубом в цьому сезоні. В 1/16 фіналу Ліги Європи його Рома грала проти португальської Браги, яку він теж тренував.
Читайте також Мені не подобається грати з командами, які я тренував, – Фонсека про матч з Шахтарем
Ще одна увага буде прикута до постаті Генріха Мхітаряна. За Шахтар він виступав з 2010 до 2013 року, після чого зі скандалом покинув клуб. Далі в його кар'єрі були дортмундська Боруссія, Манчестер Юнайтед, Арсенал, і от тепер Рома. В римському клубі він є серед лідерів. На його рахунку 11 голів та 9 гольових передач у всіх турнірах.
На матч до Риму відправилися 23 гравці Шахтаря. В Україні залишився півзахисник Тарас Степаненко
Рома є доволі міцним клубом і складним суперником для Шахтаря. "Гірники" не є фаворитом цього протистояння.
На перемогу Роми в цьому матчі виставили коефіцієнт 1,62. На те, що Шахтар зуміє перемогти – 5,6. Нічия у матчі – 4,65.
Щодо проходу у чвертьфінал Ліги Європи, то тут теж перевага на тороні італійської команди – 1,52 проти 2,84 на прохід Шахтаря.