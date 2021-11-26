Рома розбила Зорю у Римі: хто став найкращим гравцем у команді Скрипника
Джерело:SofaScore
Рома впевнено здолала Зорю та гарантувала собі мінімум друге місце у групі С. Стало відомо, хто з футболістів став героєм матчу.
Оцінки футболістів за гру
Голкіпер луганського клубу чотири рази виймав м'яч із сітки власних воріт. Рома знищила Зорю з рахунком – 4:0.
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Статистичний портал SofaScore оцінив дії гравців у матчі. Найкращим у складі української команди став воротар Дмитро Мацапура – 7.2. Також непогані оцінки отримали нападник Шахаб Захеді та півзахисник Ловро Цвек – по 6.6.
Найкращим футболістом матчу у складі обох команд став фланговий півзахисник Роми Ніколо Заніоло – 9.1. Гравець відзначився другим голом у воротах Зорі.
Автор дублю в італійській команді Теммі Абрагам отримав оцінку 7.7. Нападник забив гол-красень у ворота Мацапури.
Рома – Зоря: оцінки гравців за матч / Скриншот із SofaScore
- Рома остаточно розвіяла надії Зорі на єврокубкову весну. Україна залишилась без представників у єврокубках.
- Луганський клуб із 6 очками посідає третє місце у групі. Підопічні Жозе Моурінью за тур до завершення групового раунду Ліги конференцій йдуть другими, у їх активі 10 балів.