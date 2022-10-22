Наполі несеться до Скудетто: чи зможе Моуріньо зупинити неаполітанців

Команда Лучано Спаллетті не знає смаку поразок в цьому сезоні. У цьому сезоні неаполітанці вже обіграли Лаціо, Ліверпуль та Мілан, а тепер готовий зняти скальп з нового серйозного опонента.

В Італії продовжується 11 тур Серії А 2022-2023. Цими вихідними на фанатів чекає одразу два топ-матчі, один з них – битва чинного лідера Наполі та Роми Жозе Моуріньо, пише 24 канал.

До теми "Орли" проти Маліновського: хто фаворит у матчі Аталанта – Лаціо

Команда Лучано Спаллетті неймовірно почала сезон. У десяти іграх "партенопеї" здобули 8 перемог та дві нічиї. Це дозволило їм очолити турнірну таблицю чемпіонату Італії.

Рома теж яскраво почала сезон, однак програші Удінезе та Аталанті трохи зіпсували її становище. Правда, були і світлі плями, як наприклад перемога над чинним чемпіоном Інтером.

Наразі "вовки" посідають четверте місце і відстають від Наполі на чотири пункти. Однак на заваді Ромі можуть стати травми, оскільки Моуріньо не зможе розраховувати на Дібалу, Вейналдума та Челіка. У неаполітанців поза складом лише Ррахмані та Замбо Ангісса.

Читайте також Чемпіон на полі та поза ним: Шевченко отримав нагороду від Golden Boy

Прогноз Favbet

Букмекери дали свої котирування на поєдинок в Римі. Невеликим фаворитом вважається Наполі, на них коефіцієнт становить 2,47. У свою чергу на перемогу Роми можна поставити за 2,92, а на нічию – 3,50.

Також визначені найбільш ймовірні автори голів. Головними фаворитами є нападники обох команд – Віктор Осімхен та Теммі Абрахам:

Віктор Осімхен (Наполі) – 2,50

Теммі Абрахам (Рома) – 2,80

Джованні Сімеоне (Наполі) – 3,00

Ірвінг Лосано (Наполі) – 3,20

Джакомо Распадорі (Наполі) – 3,20

Андреа Белотті (Рома) – 3,50

Хвіча Кварацхелія (Наполі) – 3,50

Ніколо Дзаньоло (Рома) – 3,50

Лоренцо Пеллегріні (Рома) – 4,00

. Рома та Наполі провели 172 очних зустрічі. Перевага на боці римлян – 65 перемог проти 51-ої у неаполітанців. Ще 56 поєдинків завершились внічию. Цікаво, що в останніх п'яти дуелях команд Рома не виграла жожного разу (3 перемоги Наполі при двох нічиїх).