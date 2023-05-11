Моуріньо йде за другим єврокубком поспіль: Рома переграла Баєр у півфіналі Ліги Європи – відео

Італійці близькі до виходу у фінал другого за рангом єврокубка. Перемогу "вовкам" приніс запасний півзахисник Едоардо Бове.

Рома – Баєр 1:0

Гол: Бове, 63.

У четвер в Лізі Європи проходять перші матчі 1/2 фіналу. В одному з них італійська Рома приймала німецький Баєр, пише 24 канал.

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Минулого сезону підопічні Моуріньо виграли Лігу конференцій. Тепер же "вовки" близькі до трофею більш високого гатунку. Тим паче, що здобуття його дасть Ромі путівку в ЛЧ, яку через чемпіонат їм буде складно досягти.

Битва за Лігу чемпіонів

Втім Баєр теж не зможе потрапити у топ-четвірку в Бундеслізі, тому вага виходу у фінал підвищувалась. До того ж, Моуріньо протистояв колишньому своєму підопічному Хаві Алонсо. Іспанець грав три сезони у Реалі під керівництвом "Особливого".

Перший тайм був доволі спокійним. Жодна з команд не виділялась на полі, завдавши мінімальну кількість пострілів. А вже після перерви Рома почала доводити свій статус фаворита.

Перемога на класі

Римляни контролювали гру і часто турбували воротаря леверкузенців Градецкі. Свого вони досягли в середині другого тайму. Абрахам перепасувався із Бове і опинився на ударній позиції.

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Кіпер Баєра парирував складний удар англійця, але той таки Бове опинився першим на добиванні і не схибив. Після цього Хаві Алонсо посилив напад замінами, але римляни продовжили вести поєдинок і могли подвоїти рахунок.

Втім він залишився мінімальним. Таким чином, "вовки" залишаються фаворитами, але за тиждень треба не програти у Леверкузені. А це буде не так просто, цього сезону Баєр вдома обігрував такі команди як Атлетіко та Баваря.

Відео голу Бове: