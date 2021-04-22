Рома та Аталанта зустрінуться у середу, 22 квітня, у рамках 32 туру італійської Серії А. Поєдинок можна переглянути в Україні онлайн та по телебаченню.
Рома – Аталанта: де дивитися онлайн матч Серії А
Матч Рома – Аталанта розпочнеться о 19:30. По телебаченню поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2".
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Дивитися онлайн Рома – Аталанта можна легально на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Доступ на 24 години до трансляцій усіх матчів на цьому сервісі обійдеться у 62 гривні.
Натомість місячний абонемент на перегляд футбольних матчів можна замовити за 109 гривень. За 189 гривень можна оформити підписку xtra sport oll inclusive, де окрім спортивних каналів, є ще чимало й іншого контенту.
За 249 гривень на місяць можна підписати на ultra oll inclusive, куди включені усі доступи на Oll.tv.
- Після 31 матчу Аталанта набрала 64 очки та утримує друге місце. Клуб з Бергамо може поборотися за срібні нагороди.
- Натомість Рома має на 10 очок менше і навряд чи зможе поборотися за потрапляння у топ-4, що гарантує участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні.
- "Вовки" не перемагають Аталанту 6 поспіль поєдинків: 4 поразки та 2 нічиї.