Одна з найбезглуздіших травм: тенісист ударив ногою щит, після чого знявся з Ролан Гаррос
У матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Артур Рендеркнех зустрічався з Томасом Етчеверрі. Під час поєдинку француз в одному з епізодів не стримав емоцій, що мало для нього катастрофічні наслідки.
Рендеркнех вважався аутсайдером зустрічі проти аргентинця, проте був близьким до сенсації. Він виграв перші 2 сети, але після цього у французького тенісиста розпочалися проблеми, пише 24 Канал.
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Не зміг стримати емоції
Він без шансів віддав третій сет, а у четвертому поступався 0:2. У третьому геймі Рендеркнех мав шанс зробити брейк, але не реалізував три брейк-поінти.
Це вивело його з рівноваги і француз штовхнув рекламний щит ногою. Епізод не виглядав надто агресивно, проте мав великі наслідки для тенісиста.
Невеличкий спалах люті призвів до травми стопи. Артур спочатку був змушений взяти медичну перерву, а згодом не зміг продовжити матч та знявся з турніру.
Зустріч закінчилася з рахунком 3:6, 6:7 (8:10), 6:1, 5:0 на користь Етчеверрі.
Як Рендеркнех отримав травму: дивіться відео
Зазначимо, що в 1/16 фіналу Томас Етчеверрі зустрінеться з сьомою ракеткою світу Каспером Руудом. Поєдинок відбудеться 1 червня та розпочнеться не раніше 18:30.
Що відомо про Артура Рендеркнеха
- 28-річний французький тенісист
- Син колишньої тенісистки Віржіні Паке
- Чинна 69-та ракетка світу (найвище місце у рейтингу – 42-ге)
- Має у своєму активі перемоги на рівні ITF та челленджерах, проте на рівні ATP поки що не тріумфував
- На турнірах Grand Slam найкращий результат продемонстрував на US Open-2023, коли дійшов до 1/16 фіналу.