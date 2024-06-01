Одна з найбезглуздіших травм: тенісист ударив ногою щит, після чого знявся з Ролан Гаррос

У матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Артур Рендеркнех зустрічався з Томасом Етчеверрі. Під час поєдинку француз в одному з епізодів не стримав емоцій, що мало для нього катастрофічні наслідки.

Рендеркнех вважався аутсайдером зустрічі проти аргентинця, проте був близьким до сенсації. Він виграв перші 2 сети, але після цього у французького тенісиста розпочалися проблеми, пише 24 Канал.

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Не зміг стримати емоції

Він без шансів віддав третій сет, а у четвертому поступався 0:2. У третьому геймі Рендеркнех мав шанс зробити брейк, але не реалізував три брейк-поінти.

Це вивело його з рівноваги і француз штовхнув рекламний щит ногою. Епізод не виглядав надто агресивно, проте мав великі наслідки для тенісиста.

Невеличкий спалах люті призвів до травми стопи. Артур спочатку був змушений взяти медичну перерву, а згодом не зміг продовжити матч та знявся з турніру.

Зустріч закінчилася з рахунком 3:6, 6:7 (8:10), 6:1, 5:0 на користь Етчеверрі.

Як Рендеркнех отримав травму: дивіться відео

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Томас Етчеверрі зустрінеться з сьомою ракеткою світу Каспером Руудом. Поєдинок відбудеться 1 червня та розпочнеться не раніше 18:30.

Що відомо про Артура Рендеркнеха