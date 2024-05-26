Матч тривав три години: Костюк здобула непросту перемогу на старті Ролан Гарросу
У Парижі розпочався Відкритий чемпіонат Франції з тенісу. До основної сітки турніру потрапили шість українських тенісисток.
Лаура Пігоссі (Бразилія) – Марта Костюк (Україна) 1:2 (5:7, 7:6(4), 4:6)
У першому колі Ролан Гаррос українській тенісистці Марті Костюк дісталася в суперниці Лаура Пігоссі з Бразилії. Проти 119-ї ракетки світу українка зіграла вперше, пише 24 Канал.
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Перерва на дощ допомогла Костюк
На початку першого сету ініціативою володіла Пігоссі, яка вела в рахунку 4:2. Українка зуміла зрівняти рахунок та вирвати перемогу 7:5.
У другій партії точилася рівна боротьба. Та все ж бразильській тенісистці посміхнулася фортуна на тай-брейку і вона завершила сет на свою користь.
У вирішальному сеті Пігоссі вела в рахунку 4:2, коли через дощ матч вимушено зупинили майже на півтори години. Після поновлення Марта зуміла переломити хід зустрічі та здобути перемогу.
Загалом цей важкий поєдинок тривав три години. В наступному колі Костюк зіграє проти хорватки Донни Векич.
Як зіграли інші українки
- На жаль, у першому колі припинила боротьбу на турнірі Леся Цуренко. Українка зустрічалася з Донною Векич. Наша тенісистка зіграла майже весь перший сет, але через травму спини вимушена була знятися.
- Натомість Даяна Ястремська здобула вольову перемогу та пробилася у наступний раунд Ролан Гарроса. Українка обіграла Айлу Томлянович з Австралії з рахунком 2:1 (3:6, 6:3, 6:3).