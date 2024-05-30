Образлива поразка: Костюк у драматичній грі поступилася першій ракетці Хорватії на Ролан Гаррос

У четвер, 30 травня, на кортах Парижа відбуваються матчі 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. На цій стадії Марта Костюк зустрічалася з першою ракеткою Хорватії Донною Векич.

Донна Векич – Марта Костюк 2:0 (7:5, 6:4)

Це був перший очний поєдинок між тенісистками. Він тривав майже 2 години, але, на жаль, закінчився перемогою хорватки у двох сетах, пише 24 Канал.

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Векич дуже впевнено розпочала матч, вигравши п'ять стартових геймів. Українка після цього зробила заявку на гучний камбек, зрівнявши рахунок із трьома відіграними сетболами під час своєї серії.

Проте за рахунку 5:5 і 30:15 на своїй подачі Марта Костюк не змогла дотиснути суперницю й віддала гейм, а згодом і сет – 5:7.

У другій партії тенісистки двічі обмінювалися брейками, а вирішальним став дев'ятий гейм. Векич утретє в сеті зробила брейк, на що українка вже не змогла відповісти своїм, хоча й мала брейк-поінт.

Зазначимо, що протягом матчу Марта зробила два ейси при восьми подвійних помилках, реалізувала 5 з 15 брейк-поінтів та виграла 4 з 11 геймів на своїй подачі.

. Найкращим результатом у кар'єрі для Костюк залишається виступ на Відкритому чемпіонаті Франції у 2021 році. тоді вона пробилася до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що на Ролан Гаррос в одиночному розряді продовжують змагатися дві з шести українок. Даяна Ястремська вже пробилася до 1/16 фіналу, а Еліна Світоліна у другому колі грає з Діан Паррі.