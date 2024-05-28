Українок залишилось троє: Ангеліна Калініна випустила вірну перемогу та залишила Ролан Гаррос

Троє з шести українок змогли подолати перше коло на ґрунтовому турнірі Grand Slam. Цуренко та Калініна навіть не змогли дограти свої поєдинки.

Ангеліна Калініна (Україна) – Каміла Осоріо (Колумбія) 1:2 (6:3, 6:7, 1:4)

У Парижі стартував другий турнір серії Grand Slam цього року. У жіночому змаганні на Ролан Гаррос беруть участь 128 спортсменок, серед яких стартували шестеро українок, пише 24 Канал.

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Мінус дві українки

У неділю свої матчі виграли Марта Костюк та Даяна Ястремська, тоді як у понеділок з перемоги стартувала Еліна Світоліна. На жаль, інші три наших тенісистки вже залишили турнір.

Спочатку Леся Цуренко не змогла дограти матч проти Донни Векич. А наступного дня достроково знялась з поєдинку Ангеліна Калініна. Уродженка Нової Каховки була близькою до перемоги над Камілою Осоріо з Колумбії (№71 WTA).

Перший сет залишився за українкою (6:3), а у другому Ангеліна була за крок від перемоги. За рахунку 5:5 Калініна зробила брейк і подавала на матч. Українка мала аж три матч-поїнти, але жоден з них не реалізувала.

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У підсумку Осоріо зрівняла рахунок та вирвала сет на тайбрейку. А вже у третьому сеті Ангеліна достроково завершила поєдинок за рахунку 1:4.

Також змагання залишила і Юлія Стародубцева, яка успішно пройшла кваліфікацію. Перша ж суперниця в основній стадії Крістіна Букса стала на шляху українки – 4:6, 1:6. Таким чином, у другому раунді зіграють троє українок. Розклад матчів наступний: