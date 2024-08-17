Непереможений українець проведе перший чемпіонський бій в кар'єрі
17 серпня 2024, 21:45Читать новость на русском
Джерело:ToroPromotions INC
Український супертяж Цотне Рогава отримав поєдинок за чемпіонський пояс. Суперником нашого боксера буде американець Александр Флорес.
Промоутерська агенція ToroPromotions INC анонсувала бій між українцем Цотне Рогавою та американцем Александром Флоресом. На кону поєдинку стоятиме чемпіонський пояс WBC USA.
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Чемпіонський іспит для українця
Бій за участю непереможеного українця відбудеться 28 вересня в Лос-Анджелесі. Для Рогави це вже буде сьомий поєдинок в цьому році.
Рогава битиметься з Флоресом / фото ToroPromotions INC
Професійна кар'єра Рогави
- Нагадаємо, що Цотне Рогава – дворазовий чемпіон України з боксу. У складі збірної брав участь в Олімпійських іграх в Токіо.
- У квітні 2021 року Рогава провів дебютний поєдинок на профі-рингу. З того часу він здобув 9 перемог у 9 боях. У 7 сутичках українець грузинського походження завершував бій достроково.
- Свій останній бій 31-річний боксер провів у червні цього року коли переміг 45-річного американця Джона Болдена. Судді одноголосно віддали перемогу Рогаві.