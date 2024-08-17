Непереможений українець проведе перший чемпіонський бій в кар'єрі

Український супертяж Цотне Рогава отримав поєдинок за чемпіонський пояс. Суперником нашого боксера буде американець Александр Флорес.

Промоутерська агенція ToroPromotions INC анонсувала бій між українцем Цотне Рогавою та американцем Александром Флоресом. На кону поєдинку стоятиме чемпіонський пояс WBC USA.

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Чемпіонський іспит для українця

Бій за участю непереможеного українця відбудеться 28 вересня в Лос-Анджелесі. Для Рогави це вже буде сьомий поєдинок в цьому році.

Рогава битиметься з Флоресом / фото ToroPromotions INC

Професійна кар'єра Рогави