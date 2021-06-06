Роджер Федерер знявся з Ролан Гаррос

Швейцарський тенісист Роджер Федерер вирішив закінчити свою участь на відкритому чемпіонаті Франції. Там він дійшов до третього кола турніру.

У четвертому колі Ролан Гаррос Роджер Федерер мав зіграти проти італійця Маттео Берреттіні. Але цей матч не відбудеться. Як пояснив своє рішення Федерер – все через проблеми з коліном.

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"Після обговорення з командою я вирішив, що сьогодні мені доведеться знятися з Відкритого чемпіонату Франції. Після двох операцій на коліні та понад року реабілітації мені важливо прислухатися до свого організму і не квапити події на шляху до відновлення. Я дуже радий, що у мене за плечима три матчі. Немає почуття приємніше, ніж повернутися на корт. Скоро побачимося", – написав Роджер Федерер.

Роджер Федерер 20 разів перемагав на турнірах Grand Slam. Але на Ролан Гаррос переміг лише одного разу – у 2009 році. Ще чотири рази він програв у фіналі – кожен раз іспанцю Рафаелю Надалю.

Зняття з Ролан Гаррос може бути пов'язано з тим, що Федерер бажає краще підготуватися до старту Вімблдону, де він перемагав сім разів. Турнір стартує 28 червня.