Легенда тенісу Роджер Федерер завершив кар'єру: він виграв більше сотні трофеїв

Швейцарець вже більше року не виступав в івентах ATP. Тепер Федерер вирішив повісити ракетку на цвях.

Світовий чоловічий теніс попрощався з одною із легенд. Про закінчення професійної кар'єри оголосив Роджер Федерер.

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41-річний швейцарець повідомив про це на своїй сторінці в інстаграм. Він пообіцяв повернутися в теніс, але вже не на професійному рівні.

Кубок Лейвера наступного тижня в Лондоні стане моїм останнім турніром ATP. Я буду більше грати в теніс у майбутньому, звичайно, але тільки не на турнірах Grand Slam чи тура,

– каже Роджер.

Слід Федерера в історії тенісу

Роджер не виходив на корт після Вімблдона-2021 через травму. За свою кар'єру швейцарський тенісист виграв 103 різних титули, поступаючись у цьому показнику лише Джиммі Коннорсу (109).

При цьому Федерер 20 разів тріумфував на турнірах Grand Slam, поступаючись за цим показником лише Джоковичу (21) та Надалю (22):

8 перемог на Вімблдоні

6 перемог на Australian Open

5 перемог на US Open

1 перемога на Ролан Гаррос

Також Роджер вигравав Олімпіаду у 2008 році та шість разів – Підсумковий турнір АТР. За професійну кар'єру швейцарець виграв 130,5 мільйона доларів призових (третій показник в чоловічому тенісі).

. Федерер сумарно очолював рейтинг АТР 310 тижнів. З них 247 – безперервно, що є рекордом для чоловічого тенісу.