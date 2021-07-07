Найтитулованіший тенісист сучасності Роджер Федерер сенсаційно вилетів з Вімблдону. Восьмиразовий чемпіон Вімблдону програв поляку Хуберту Хуркачу в 1/4 фіналу турніру.

Хуберт Хуркач – Роджер Федерер 3:0 (6:3, 7:6, 6:0)

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У першому сеті Хуркач зумів реалізувати один брейк-пойнт у шостому геймі, що дозволило йому виграти партію.

На старті другого сету Федерер оформив брейк і повів 3:0. Але швейцарець не зумів втримати перевагу. У сьомому геймі Хуркач виграв подачу Роджера, а згодом зрівняв рахунок.

Переможця партії тенісисти розіграли на тай-брейку. Декілька невимушених помилок Федерера дозволили поляку записати сет у свій актив.

У третій партії на корті взагалі не було боротьби. Федерер багато помилявся й розгромно програв 6:0.

39-річний Федерер вперше в кар'єрі програв сет на Вімблдоні, не вигравши жодного гейму. Також Роджер вперше з 2002 року програв матч на Вімблдоні у трьох сетах.

Для Хуркача це дебютний вихід у півфінал турніру серії Гренд Слем. Він тільки другий поляк, якому підкорилося це досягнення.

Хуркач – Федерер відеоогляд