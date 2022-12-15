Серйозний конкурент: Шевченко отримав суперника на посаду тренера Польщі

На вакансію тренера збірної Польщі може відгукнутись ще одна особа. Екс-коуч збірної Бельгії Роберто Мартінес став потенційною заміною Чеславу Міхнєвічу.

Поляки зацікавлені послугами Андрія Шевченка ще з початку 2022 року. Представники Польського футбольного союзу напередодні вже контактували з оточенням Шевченка щодо можливого призначення.

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Роберто Мартінес, якого недавно сватали у збірну Іспанії, прокоментував своє майбутнє можливе працевлаштування. Розповів, що буде просто плисти за течією:

"Я ще маю контракт до кінця року з бельгійською федерацією. Станом на зараз я не веду жодних розмов. Формально переговори можливі з січня. У мене немає конкретних планів. Насправді ніколи не знаєш, що готує тобі майбутнє", – поділився Мартінес.

Збірна Польщі вилетіла в 1/8 фіналу ЧС-2022 від збірної Франції (3:1), подолавши квартет, який вони формували зі збірними Аргентини, Мексики та Саудівської Аравії.

Колишні підопічні Роберто Мартінеса, бельгійці не змогли подолати бар'єр групового етапу на ЧС-2022, хоча команда сіялась з першої корзини. А от у 2018 році Мартінесу зі збірною Бельгії вдалось завоювати бронзу мундіалю. Тоді у матчі за 3-є місце вони здолали зібрну Англії (2:0).



