Роберто Де Дзербі розірвав контракт із Шахтарем, – ЗМІ

Авторитет журналіст Sky Sport Italia Джанлука Ді Марціо пролив світло на майбутнє Роберто Де Дзербі у Шахтарі. Італійський спеціаліст припинив співпрацю з донецьким клубом.

Їх дороги розійшлись

Однак є одне але. Авторитетний журналіст не повідомив більше жодної додаткової інформації. Донецький клуб наразі ніяк не прокоментував цей інсайд.

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Цікаво, що Роберто Де Дзербі обіцяв відпрацювати контракт із "гірниками" до його закінчення. Італійський тренер навіть заявляв, що готовий працювати безкоштовно лише, щоб залишитись на тренерському містку Шахтаря.

Тим часом ЗМІ активно сватають у донецьку команду нинішнього наставника Дніпра-1 Ігоря Йовічевіча. Начебто хорват погодився очолити Шахтар та навіть вже думає над можливим підсиленням складу.

Нагадаємо, що Де Дзербі працює з Шахтарем із кінця травня 2021-го. "Гірники" під керівництвом Роберто зіграли 30 матчів, у яких здобули 20 перемог, розписали 5 мирових та зазнали 5 поразок.

Із клубом здобув Суперкубок України.

Контракт Роберто Де Дзербі з Шахтарем розрахований до кінця червня 2023 року.