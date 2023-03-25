"Все було стерто бомбами": Де Дзербі згадав, як Росія зруйнувала його команду мрії в Шахтарі

Італієць з ностальгією згадав період роботи в донецькій команді. Роберто збирався будувати амбітний проєкт, але війна встала на заваді.

Повномасштабна війна в Україні сильно вплинула на клуби УПЛ, спровокувавши масовий відтік легіонерів. Особливо постраждав донецький Шахтар, де було найбільше іноземних гравців.

До теми Домінування Шахтаря: стали відомі доходи українських клубів за виступи в єврокубках

Крім того, "гірники" залишились без тренера. На Роберто Де Дзербі робилась висока ставка, але італієць вирішив у новому сезоні не очолювати донеччан.

Втім сам спеціаліст з ностальгією згадує час у Шахтарі. Роберто зізнається, що донеччани були для нього командою мрії, яку знищила війна.

"Я працював над великим проєктом. Той талановитий та молодий Шахтар був командою моєї мрії. Були умови для виходу й на міжнародний рівень. Це все було стерто бомбами. Війна породила подив, здивування, неспокій. Моє покоління ніколи не стикалося з такою суворою реальністю. Для нас війна – це розповіді наших бабусь і дідусів, а я побачив її перед собою. Це важко пояснити, наче поринаєш у кошмар. До повномасштабного вторгнення у клубі нам казали, що це просто гра, армреслінг, щоб розім’яти м’язи, що в підсумку нічого не станеться.

Але я стежив за італійським телебаченням і мав інше сприйняття. Коли почали поширюватися зображення російських танків, скупчених на кордонах, я боявся найгіршого. Жорстокі виступи Путіна проти України змусили мене зрозуміти, що початок війни – це питання кількох годин. Я вийшов з дому о шостій вечора і разом з персоналом переїхав до готелю, який приймав нас до дня нашого виїзду з країни. Початкова ідея полягала в тому, щоб сидіти на місці та чекати в надії, що конфлікт закінчиться і футбол в Україні відновиться. У квітні надійшли якісь пропозиції, але я їх не розглядав. Але влітку я відчув бажання почати все спочатку. Ця можливість з’явилася у Брайтоні,

– розповідає Де Дзербі.

Читайте також Попри серйозну пропозицію: у Шахтарі назвали причини, чому не відпустили Матвієнка в АПЛ

У вересні минулого року італієць очолив Брайтон після того, як клуб залишив Грем Поттер. На чолі "чайок" Роберто провів 25 матчів – 13 перемог та по 6 нічиїх і поразок.

Наразі його команда бореться в АПЛ за потрапляння в єврокубки. Брайтон йде на 7 місці, в семи балах від топ-четвірки. При цьому "чайки" зіграли аж на три матчі менше ніж четвертий Тоттенхем.