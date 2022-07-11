Роберто Де Дзербі офіційно покинув тренерське крісло Шахтаря

Епопея з відходом Роберто Де Дзербі з тренерського містка Шахтаря закінчилась. "Гірники" офіційно повідомили про припинення співпраці з італійським наставником.

Дороги офіційно розійшлись

Італійський тренер та донецький клуб розійшлись за обопільною згодом. Разом із Роберто Де Дзербі Шахтар покинув його тренерський штаб.

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"Гірники" подякували італійцю за роботу та побажали удачі у майбутніх кар'єрних викликах.

Раніше повідомлялось, що Де Дзербі готовий працювати у Шахтарі навіть безкоштовно. Все для того, щоб лише зберегти місце у тренерському кріслі донеччан.

На момент прощання у Де Дзербі був ще рік контракту з українським грандом.

Наразі невідомо, хто стане наступником Де Дзербі. Але найбільш на головного тренера команди претендує нинішній наставник Дніпра-1 Ігор Йовічевіч, який начебто погодився очолити "гірників".

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