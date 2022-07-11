Роберто Де Дзербі офіційно покинув тренерське крісло Шахтаря
Джерело:ФК Шахтар
Епопея з відходом Роберто Де Дзербі з тренерського містка Шахтаря закінчилась. "Гірники" офіційно повідомили про припинення співпраці з італійським наставником.
Дороги офіційно розійшлись
Італійський тренер та донецький клуб розійшлись за обопільною згодом. Разом із Роберто Де Дзербі Шахтар покинув його тренерський штаб.
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"Гірники" подякували італійцю за роботу та побажали удачі у майбутніх кар'єрних викликах.
Раніше повідомлялось, що Де Дзербі готовий працювати у Шахтарі навіть безкоштовно. Все для того, щоб лише зберегти місце у тренерському кріслі донеччан.
На момент прощання у Де Дзербі був ще рік контракту з українським грандом.
Наразі невідомо, хто стане наступником Де Дзербі. Але найбільш на головного тренера команди претендує нинішній наставник Дніпра-1 Ігор Йовічевіч, який начебто погодився очолити "гірників".
Де Дзербі привів "гірників" до одного трофею
- Наприкінці травня 2021-го італійський наставник офіційно очолив Шахтар, підписавши контракт до 30 червня 2023 року.
- Під його керівництвом провів донецький клуб провів 30 матчів (20 перемог, 5 мирових та 5 поразок).
- У першому ж сезоні привів Шахтар до перемоги у Суперкубку України, у фіналі розгромивши Динамо (3:0).
- Де Дзербі залишився на містку Шахтаря навіть після початку повномасштабної війни. Команда під керівництвом італійця провела ряд благодійних поєдинків на підтримку України.