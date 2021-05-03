Де Дзербі підпише контракт з Шахтарем на 2 роки, – журналіст Циганик

Журналіст Ігор Циганик переконаний, що наставник Сассуоло Роберто Де Дзербі замінить Луїша Каштру і стане новим тренером Шахтаря.

За інформацією журналіста, клуб підпише з тренером контракт на 2 роки.

Ще інформації Легенда Мілана Гаттузо може очолити Шахтар, – ЗМІ

"Де Дзербі буде в Шахтарі! Контракт буде недовгий, на два роки. Разом з ним прийдуть футболісти, і не тільки з Сассуоло, тому що Шахтарю потрібні швидкі результати, і чекати розгойдування ніяк не можна", – заявив Циганик.

Боюся, що велика кількість нових гравців може привести до конфлікту інтересів, особливо з бразильцями, які можуть втратити місце в стартовому складі. Роберто ніхто не дасть рік-два-три готувати команду, це буде робота в бойових умовах,

– резюмував журналіст.

В Шахтар активно сватають Де Дзербі