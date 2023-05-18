Конкуренція шалена: колишній наставник Шахтаря номіноманий на найкращого тренера року в АПЛ

Роберто Де Дзербі провів шикарний сезон зі своєю командою. Італієць заслуговує на визнання.

Роберто Де Дзербі номінований на звання найкращого тренера сезону в АПЛ. З італійцем за звання боротимуться ще маститих 5 фахівців.

Варте уваги Продадуть Луніна за хорошої пропозиції: відома доля гравців Реала та Анчелотті після фіаско в ЛЧ

Добряче попрацювавши

Англійська Прем'єр-ліга оголосила кандидатів на "корону" найкращому наставнику за підсумками поточного сезону в рамках чемпіонату. До невеликого списку потрапив і колишній тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, який здивував багатьох своїми виступами з Брайтоном. Наразі "чайки" посідають 6-у сходинку чемпіонату Англії, претендуючи на попадання в Лігу Європи, а то й, за фантастичного перебігу подій, і вище. Єврокубковий сезон може стати першим у історії для Брайтона.

До речі. Саме "чайки" завдали Арсеналу болючої розгромної поразки (0:3), яка фактично поставила хрест на чемпіонських амбіціях "канонірів".

Окрім Де Дзербі до переліку претендентів на звання найкращого коуча потрапили: Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Мікель Артета (Арсенал), Едді Хау (Ньюкасл), Унаї Емері (Астон Вілла) та Марко Сілва (Фулхем). Головним претендентом, звичайно ж, вважається саме наставник "містян" Хосеп Гвардіола, оскільки його команда перебуває в одній перемозі від завоювання чемпіонства. Варто зазначити, що тренер "містян" жодного разу не ставав найкращим тренером місяця в АПЛ, не дивлячись на високі позиції Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що Роберто Де Дзербі очолював донецький Шахтар у 2021-2022 роках, проте покинув "гірників" через війну, яку Росія розпочала на території України. Саме у стані "кротів" італійський фахівець зміг здобути поки що свій єдиний титул у ролі тренера, а саме Суперкубок України.