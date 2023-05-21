"Я був дуже здивований": Левандовський обурений витівкою каталонців, які звернулись до росіян

Роберт Левандовський відреагував на поведінку своїх одноклубників. Польський форвард не міг такого собі навіть уявити.

Роберт Левандовський поділився своїми враженнями від скандального відео гравців Барселони. Поляк анонсував покарання зі сторони каталонського клубу.

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Не злагоджені дії команди

Зірковий нападник "синьо-гранатових" шокований поведінкою своїх партнерів по команді. Левандовський спробував дізнатися певні деталі інциденту в керівництва Барселони. Капітан збірної Польщі з однієї сторони спробував захиститися за гравців, які провинилися, проте він зовсім не підтримує їхній не розумний вчинок. Левандовський зазначив, що каталонський колектив не збирається просто так залишати дану ситуацію.

Про цей запис я дізнався через деякий час і, м’яко кажучи, був дуже здивований. Я запитав у клубу про цю ситуацію та знаю, що це була не офіційна позиція, а заява під час зустрічі зі ЗМІ, що володіє правами на трансляцію Ла Ліги. У таких ситуаціях ти часто навіть не знаєш, з ким розмовляєш. Це, звичайно, не є поясненням, тому що явно про щось не подбали – і в результаті вийшло дуже погано. Водночас, наскільки мені відомо, клуб збирається вжити якихось заходів у відповідь на цю ситуацію,

– сказав Левандовський.

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