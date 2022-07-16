Барселона офіційно повідомила про узгодження трансферу Левандовського

Найкращий форвард світу Роберт Левандовський незабаром похизується новими світлинами у футболці Барселони. Нападник та каталонський клуб узгодили перехід.

Барселона приймай найкращого форварда планети

16 липня все більше карт розкрилось в історії переходу Роберта Левандовського у Барселону. Баварія підтвердила відхід свого лідера команди.

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Історія польського форварда у Баварії підійшла до свого закінчення. Левандовський змінює німецьку Бундеслігу на іспанську Ла Лігу.

Спершу директор мюнхенців, а у минулому легендарний голкіпер команди, Олівер Кан підтвердив, що Роберт покидає клуб. Поляк вже навіть попрощався з одноклубниками.

У цей же день офіційний сайт Барселони повідомляє, що клубу вдалось вдарити по руках щодо трансферу найкращого форварда планети. Футболісту залишилось пройти лише медичне обстеження та поставити свій автограф під контрактом.

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