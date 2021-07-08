Ріж ринг, дави Усика, – екстренер українця дав пораду Джошуа
Джерело:Vringe.com
Колишній тренер Володимира Кличка та Олександра Усика, який нині працює з українським супертяжем Владиславом Сіренко, Джеймс Алі Башир розібрав майбутній бій Усика (18-0, 13 КО) проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Алі Башир розповів, як би він керував боксерами під час поєдинку Олександра Усика і Ентоні Джошуа.
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"Якби я був Джошуа, я б спробував нав'язати свою волю Усику. Якби я був тренером Джошуа, я б сказав йому: "У першому раунді найголовніше – використовуй свій джеб". Використовуй свій джеб у кожному поєдинку.
Я б змусив Ентоні Джошуа нав'язати йому свою волю: "Я тут чемпіон хевівейта, а ти – ні. І не будеш ним". Ріж ринг, дави його, примусь його битися, примусь його розмінюватися ударами з тобою, щоб зносити його", – розповів Башир зі сторони Джоуша.
Також Башир описав хід думок зі сторони Усика:
"Якби я був в кутку Усика, я сказав би: "Виходь і роби саме ті ж речі, але по-розумному. Боксуй на вході, боксуй на виході, з одного боку в інший, кусай його джебом лівші". У бою все вирішує таймінг. Таймінг джеба Усика. Усик, вийди туди і підірви віру в свої сили Джошуа. Тримайся подалі від канатів, продовжуй битися в центрі рингу. Ці речі легше сказати, ніж зробити", – висловився Башир.
Усик – Джошуа: перед боєм
- Бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа запланований на 25 вересня і зможе пройти при глядачах.
- Усик претендент на титул WBO, але на кону стоятимуть ще й пояси WBA та IBF. Промоутер Едді Хірн заявив, що гонорар за бій буде розділений у співвідношенні 80/20 на користь Ентоні.
- У попередньому бою Усик здолав Дерека Чісору. Натомість Ентоні Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва. Обидва боксери – олімпійські чемпіони 2012 року.