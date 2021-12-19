Різдвяній гонці бути: відомо, хто з біатлоністів представить Україну

У німецькому Рупольдингу 28 грудня відбудеться популярна біатлонна Різдвяна гонка. Вже визначилися чотири пари-учасниці.

Джима та Підручний виступлять у Німеччині

Різдвяні перегони проводили в Рупольдингу до 2001-го року включно. Потім шоу-гонку перенесли на арену стадіону "Шальке" в німецькому Гельзенкірхені.

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Проте у цьому році, як і у 2020-му, через коронавірусні обмеження захід відбудеться в Ропольдингу.

Умови змагань залишаться незмінними. В Рупольдингу стартуватимуть 10 найкращих команд, кожна з яких складається з одного біатлоніста й однієї біатлоністки. Гонка подібна до одиночної змішаної естафети на Кубку світу.

Україну у Різдвяній гонці представлятимуть Дмитро Підручний та Юлія Джима. Також відомі ще чотири пари-учасниці.

Німеччину представить Бенедікт Долль і Франциска Пройсс та Ерік Лессер і Яніна Хеттіх. У росіян виступлять Матвій Єлисеєв і Євгенія Буртасова.

Перемоги українців у Різдвяних гонках