Різдвяна гонка 2023: онлайн-трансляція традиційного шоу біатлону в Гельзенкірхені

У німецькому Гельзенкірхені 28 грудня 2023 року відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Слідкуйте онлайн за виступом українців Юлії Джими та Дмитра Підручного разом з нами!

У четвер, 28 грудня, у німецькому Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка 2023. Україну в ній представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

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Україна двічі в історії вигравала Різдвяну гонку

За регламентом біатлоністи спершу пробіжать масстарт, після чого за його результатами буде сформовано стартовий лист у гонці переслідування. Масстарт розпочнеться о 19:15 за Києвом, персьют запланований на 20:00.

Повний склад учасників Різдвяної гонки:

Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод (Франція)

Софія Шнайдер та Роман Реєс (Німеччина)

Ханна Кебінгер та Бенедикт Долль (Німеччина)

Інгрід Ланмарк Тандревольд та Стурла Хольм Лагрейд (Норвегія)

Ліза Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер (Австрія)

Маркета Давидова та Міхал Крчмарж (Чехія)

Емі Басерга та Себастьян Штальдер (Швейцарія)

Полона Клеменчич та Яков Фак (Словенія)

Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)

Лотте Ліє та Флоран Клод (Бельгія)

Різдвяна гонка 2023 відбудеться на стадіоні футбольного клубу Шальке. Україна вигравала цю шоу-гонку двічі: у 2008 році не було рівних Оксані Хвостенко та Андрію Дериземлі, а в 2014-му тріумфували Валентина Семеренко та Сергій Семенов.

Онлайн-трансляція Різдвяної гонки 2023