Дудченко та Джима посіли 8 місце на Різдвяній гонці в Німеччині
Пара українських біатлоністів не змогла поборотися за медалі святкового етапу з біатлону. Після масстарту наші спортсмени йшли дев'ятими, але у гонці переслідування змогли покращити результат.
У німецькому Гельзенкірхені завершилась "Різдвяна гонка" з біатлону. Проходила вона на стадіоні Шальке "Фельтінс-Арена" і включала в себе й українську пару, пише 24 канал.
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Всього на старт вийшли десять команд по двоє, серед них були дві німецькі пари. Українців у "Різдвяній гонці" представляли Антон Дудченко та Юлія Джима.
Відзначимо, що спочатку Україну мав представляти Дмитро Підручний. Проте через травму меніска він не зміг підготуватись до гонки і був замінений на Дудченка.
Наші спортсмени були одними із аутсайдерів змагання. Першу частину масстарт наші спортсмени завершили на 9 місці, але у підсумку змогли піднятися на восьме. Перемога ж дісталась представникам Франції – Фаб'єну Клоду та Жюлії Сімон.
- Фаб'єн Клод / Жюлія Сімон (Франція)
- Ветле Крістіансен / Інгрід Тандревольд (Норвегія)
- Фелікс Ляйтнер / Ліза Хаузер (Австрія)
- Бенедікт Долль / Деніз Германн-Вік (Німеччина)
- Філіпп Наврат / Ванесса Фойт (Німеччина)
- Йоша Буркхальтер / Хелена Хеккі-Грос (Швейцарія)
- Міхал Крчмарж / Маркета Давидова (Чехія)
- Антон Дудченко / Юлія Джима (Україна)
- Томмазо Джакомель / Доротея Вірер (Італія)
- Теро Сеппяля / Марі Едер (Фінляндія)
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Що таке "Різдвяна гонка":
- "Різдвяна гонка" – це шоу-гонка, яка з 2002 року щорічно проводиться у Німеччині.
- Вона не має жодного відношення до Кубка світу та IBU, бо це комерційний старт.
- Цього року гонка знову повернулась до Гельзенкірхена на "Фельтінс-Арену". Минулі два розіграші відбувалися у Рупольдингу без глядачів через пандемію коронавірусу.
- Змагання проходять у два етапи: масстарт та переслідування.
- Відставання, що сформувалися після масстарту, перед переслідуванням скорочуються вдвічі.
- Переможець переслідування – переможець усієї гонки