Дудченко та Джима посіли 8 місце на Різдвяній гонці в Німеччині

Пара українських біатлоністів не змогла поборотися за медалі святкового етапу з біатлону. Після масстарту наші спортсмени йшли дев'ятими, але у гонці переслідування змогли покращити результат.

У німецькому Гельзенкірхені завершилась "Різдвяна гонка" з біатлону. Проходила вона на стадіоні Шальке "Фельтінс-Арена" і включала в себе й українську пару, пише 24 канал.

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Всього на старт вийшли десять команд по двоє, серед них були дві німецькі пари. Українців у "Різдвяній гонці" представляли Антон Дудченко та Юлія Джима.

Відзначимо, що спочатку Україну мав представляти Дмитро Підручний. Проте через травму меніска він не зміг підготуватись до гонки і був замінений на Дудченка.

Наші спортсмени були одними із аутсайдерів змагання. Першу частину масстарт наші спортсмени завершили на 9 місці, але у підсумку змогли піднятися на восьме. Перемога ж дісталась представникам Франції – Фаб'єну Клоду та Жюлії Сімон.

Фаб'єн Клод / Жюлія Сімон (Франція) Ветле Крістіансен / Інгрід Тандревольд (Норвегія) Фелікс Ляйтнер / Ліза Хаузер (Австрія) Бенедікт Долль / Деніз Германн-Вік (Німеччина) Філіпп Наврат / Ванесса Фойт (Німеччина) Йоша Буркхальтер / Хелена Хеккі-Грос (Швейцарія) Міхал Крчмарж / Маркета Давидова (Чехія) Антон Дудченко / Юлія Джима (Україна) Томмазо Джакомель / Доротея Вірер (Італія) Теро Сеппяля / Марі Едер (Фінляндія)

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Що таке "Різдвяна гонка":