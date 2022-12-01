Різатдінова обурена присутністю у списку проросійських політиків НОК - гімнастка аргументує

Українська гімнаста Анна Різатдінова незадоволена тим, що потрапила у список проросійський політиків, які знаходяться в НОК. Спортсменка наводить кілька аргументів чому це не так.

Раніше до складу НОК було обрано двох членів ОПЗЖ Нестора Шуфрича та Георгія Суркіса. Згодом обоє за власним бажанням покинули НОК. Також Роман Зозуля опубліковував список проросійських політиків, які ще перебувають у НОК.

Варте уваги Стаховський "пройшовся" по Porsche та Fly Emirates, які стали спонсорами турніру в Росії

Різатдінова написала у себе на сторінці у Інстаграм текс-аргумент, чому їй не місце у скандальному списку. Поділила вона його на декілька пунктів.

Аргумети олімпійської призерки

У перших двох вона описала свою незалежність та підркреслила, що вона українка з Криму:

"Перш за все, для мене, як українки, що народилась у Сімферополі, в прекрасному українському місті, велика честь представляти рідний регіон у НОК. Я вдячна за довіру! По-друге, хочу зазначити, що я дію незалежно. Ніхто мене не лобіював, це легко може бути доведено тим, що на виборах НОК від багатьох голосуваннь я утрималась! Причини такого рішення залишу при соб", – написала гімнастка.

Далі Анна написала про інцидент з її мамою, яка відмовилась виїжджати з Криму після окупації та проти дискваліфікації російський спортсменів:

"Третій момент носить більш особистий характер. Не є секретом, що моя матір все своє життя працювала у Криму на благо української художньої гімнастики. На жаль, після підступної анексії Криму, який я, як уроджениця Сімферополя, публічно засуджувала с першого дня анексії, приймаючи участь у всіх можливих акціях пов’язаних з цим, не змогла переконати матір не працювати та переїхати до Києва. В якийсь час я відпустила цей момент. Вона доросла людина, це її вибір. Я можу його не розуміти, не поважати, але як дочка вимушена прийняти із біллю в серці та сльозами на очах. Як дочка… А як член НОК, як олімпійська медалістка, яка стояла на п'єдесталі під гімн України, як тренер наших дітей, домівки яких обстрілюють терористи вже майже рік, я не можу прийняти позицію моєї матері стосовно дискваліфікації російських спортсменів. Я не лише підтримую їх відсторонення, але й роблю все, що в моїх силах як олімпійця, щоб не було жодних копроміссів та пом’якшень", – запевнила Анна.



Під кінець тексту Анна звинувачує розповсюдників дизінформації щодо її звязку з проросійською політико та просить не применшувати її праці на державу:

"Щодо моєї присутності на фото, розповсюдженому днями лідерами думок. То ніхто, хто постив цей наклеп, так і не пояснили мені, чому я з’явилась у списку проросійських політиків. Все життя я працювала в тому числі й на честь своєї держави. І я не дозволю інформаційним спекуляціям жовтої спортивної преси забруднити ці роки роботи. Кинути на них хоча б малесеньку тінь. Я працюю і працюватиму на свою державу, від її імені, і пишаюсь її представляти. Ніхто не в праві це у мене відняти", – наголошує Різатдінова.

Нагадаємо, що за власним бажанням НОК покинули Андрій Шевченко, Жан Беленюк, Олег Протасов, Георгій Зубко та інші.