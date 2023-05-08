В Аргентині матч грандів закінчився масовою бійкою та 7 вилученнями: емоційне відео

Неділя, 7 травня, подарувала нам аргентинське Ель-Класіко – Рівер Плейт приймав Бока Хуніорс. Команди видали не щедрий матч на голи, за те емоцій не бракувало.

Це стало зрозуміло вже у першому таймі, коли арбітр зустрічі показав 7 жовтих карток у першому таймі. За те забитих голів у першій 45-хвилинці не було, пише 24 Канал.

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Емоції валили через край

Єдиний м'яч, який у підсумку став переможним був забитий на третій компенсованій до матчу хвилині. Мігель Борха реалізував пенальті та вивів Рівер Плейт уперед 1:0.

Після чого команди забули про футбол. На полі вирували лише емоції.

Команди влаштували справжню бійку прямо на футбольному полі, у яку потрапили навіть судді, які намагались розборонити футболістів.

У підсумку головний арбітр зустрічі показав 7 червоних карток, три з яких були за межами поля. Рівер Плейт залишився догравати поєдинок вдесятьох. Натомість його іменитий суперник залишився лише в вісьмох.

Відео бійки у матчі Рівер Плейт – Бока Хуніорс

Однак зустріч так і закінчилась перемогою господарів 1:0.

Після фінального свистка футболісти Рівер Плейт не стримували емоцій, але цього разу вже емоцій радості. Адже їм вдалось перемогти принципового суперника.