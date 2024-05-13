На двох стільцях: легендарний біатлоніст, що проміняв Україну на Росію, знайшов нову роботу

Рікко Гросс став головним тренером збірної Болгарії з біатлону. Німецький фахівець тренуватиме одразу дві команди.

Легенда світового біатлону Рікко Гросс призначений на посаду головного тренера збірної Болгарії. 53-річний німецький фахівець поєднуватиме роботу і в жіночій, і у чоловічій болгарських національних командах.

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Рікко Гросс очолив збірну Болгарії

Контракт Федерації біатлону Болгарії із Рікко Гроссом розрахований на два роки. Згідно з угодою, співпраця триватиме, як мінімум, до кінця олімпійського сезону 2025/2026.

Попереднім місцем роботи Гросса була збірна Словенії, яку він тренував два роки – з травня 2022-го до березня 2024-го, та пішов у відставку через фінансові труднощі словенців.

У 2015 році році Рікко Гросс мав очолити національну команду України, однак прийняв більш привабливу з фінансової точки зору пропозицію від Спілки біатлоністів Росії та до 2018 року працював головним тренером російської чоловічої збірної.

Рікко Гросс під час кар'єри спортсмена був видатним біатлоністом. Він є чотириразовим олімпійським чемпіоном та восьмиразовим чемпіоном світу з біатлону.