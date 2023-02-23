Загиблому волейболісту з Харкова В'ячеславу Шахову просять присвоїти звання Героя України

Відповідну петицію президенту України Володимиру Зеленському зареєстрували побратими та друзі захисника України. В'ячеслав Шахов героїчно загинув рятуючи життя пораненим.

30 січня 2023 року під час оборони Бахмута загинув харківський волейболіст В'ячеслав Шахов. Військовослужбовець спецпідрозділу "KRAKEN" намагався вивезти з лінії вогню поранених побратимів, коли у його автомобіль влучив ворожий снаряд. В'ячеславу було лише 43 роки.

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Зеленського просять надати звання Героя України В'ячеславу Шахову

Рідні та друзі В'ячеслава просять президента України Володимира Зеленського надати йому звання Героя України. Відповідна петиція від імені Валерії Довгополої зареєстрована на сайті президента.

В'ячеслав був сміливим і мужнім, справжнім воїном, отримував нагороди. У мирний час грав у волейбол, був одним із найкращих гравців. Він мав багато планів, які він не встиг, на жаль, втілити в життя. В'ячеслав завжди допомагав усім, хто цього потребував. Він був справжнім другом і побратимом. Він віддав своє життя, щоб ми жили у вільній та незалежній країні. Захищав Україну, ціною власного життя,

– зазначила автор петиції.

Життєвий шлях В'ячеслава Шахова

В'ячеславу Шахову 2 березня мало виповнитися 44 роки. Він народився у Харкові. Закінчив спортивний коледж, був переможцем та призером міських, обласних та всеукраїнських змагань з волейболу. Останнім часом В'ячеслав грав у чемпіонаті Харкова за місцеві команди "ОН Клінік" та "Пінгвіни".

У перший день повномасштабного вторгнення Росії Шахов добровільно долучився до захисту Батьківщини. Спочатку волейболіст вступив до територіальної оборони Харкова, а потім приєднався до спецпідрозділу "KRAKEN" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Разом із побратимами він звільняв населені пункти рідної Харківщини – Руська Лозова, Черкаська Лозова, Слатине, Козача Лопань, Питомник, Куп'янськ, Балаклія. А згодом воював у Донецькій та Луганській областях.

30 січня поблизу селища Красна Гора Бахмутського району в автомобіль "Шаха" влучив російський снаряд. Він намагався вивезти поранених побратимів із передової, але опинився під ворожим обстрілом.

У 43-річного захисника України залишилися дружина та син.