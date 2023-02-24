"Все це просто слова": Усик звернувся до українців, згадавши заяви про захоплення Києва за 3 дні

Боксер висловив вдячність своїм землякам за боротьбу проти російської агресії. Олександр прокоментував війну цитатами з Біблії.

Рівно рік тому Росія почала повномасштабну війну проти України. Фашистські війська порушили державний кордон нашої країни з метою окупувати наші території та вчинити геноцид українців.

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У той день чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик знаходився за межами України, але за два дні повернувся на Батьківщину. У річницю боротьби за незалежність боксер записав звернення до земляків.

Сьогодні 365 днів із дня вторгнення в Україну російської федерації. І 365 разів у Біблії написано: "Не бійтеся, бо я з вами". Господь говорив: "Той, кого ви образите, плакатиме. І він проситиме мене про допомогу. І я допоможу йому. Тож бійтеся сліз тих, кого ви образили". Народе України, хочу звернутися саме до тебе. Я хочу подякувати всім, хто став на захист країни – від малого до великого, хлопцям, дівчаткам і всім і кожному. Нам казали, що нас візьмуть за три дні, що нас не буде – все це просто слова. Ми вистояли. Ми продовжуємо стояти. І ми обов'язково переможемо. Народе України, слава Богу за все! І Слава Україні! Ви – сила, ви – міць і вас не перемогти,

– йдеться у зверненні Олександра.

Відзначимо, що після повернення в Україну Усик вступив до лав територіальної оборони для захисту Києва та області. Втім через місяць боксер залишив країну задля підготовки до бою із Ентоні Джошуа.

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Після цього Олександр продовжував допомагати Україні у фінансовому та гуманітарному плані. Також Усик став амбасадором благодійної платформи UNITED24 за ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

Після повторної перемоги над Джошуа українець залишив при собі пояси WBA, WBO та IBF. Тепер на Олександра чекає бій за звання абсолютного чемпіона світу із Тайсоном Ф'юрі. Очікується, що він пройде у квітні в Саудівській Аравії або Великій Британії.