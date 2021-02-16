Луческу офіційно звільнений з Аль-Хіляля

Резван Луческу, син Мірчі Луческу, був звільнений з посади головного тренера футбольного клубу "Аль-Хіляль" зі Саудівської Аравії.

Аль-Хіляль напередодні після поразки команди від одного з аутсайдерів тамтешньої ліги Дамака (0:1) прийняв рішення відправити у відставку 51-річного румунського тренера.

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Резван Луческу вже попрощався з командою, і покинув розташування клубу. На тренерському містку Аль-Хіляля його замінить бразилець Рожеріо Мікале, який до цього не мав досвіду тренерської роботи за межами рідної країни.

Резван Луческу та Аль-Хіляль

Резван Луческу працював з Аль-Хілялем з літа 2019 року. З ним саудівський клуб виграв Лігу чемпіонів АФК в 2019 році і став чемпіоном Саудівської Аравії в 2020 році.

У нинішньому розіграші чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Хіляль після 18 турів йде на третьому місці, відстаючи на п'ять очок від лідируючого Аш-Шабаба. В останніх 13 матчах команда здобула лише 3 перемоги.