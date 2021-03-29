Результативність баскетболістки Ягупової допомогла Фенербахче перемогти у Туреччині

Джерело:24 канал
Фенербахче зіграв перший чвертьфінальний матч плей-офф чемпіонату Туреччини проти Хатаю. Українська баскетболістка Аліна Ягупова зробила великий внесок у перемогу команди.
Лише у третій чверті гості змогли перехопити ініціативу, але цього було замало, щоб перемогти Фенербахче. Клуб українки вдруге поспіль переміг Хатай.
Оце так Фенербахче завершив сезон без поразок, Ягупова вразила Туреччину
Українська баскетболістка Аліна Ягупова провела на майданчику 30 хвилин 3 секунди. За цей час легіонерка з України набрала 27 очок, зробила 10 підбирань та 8 передач. Також запам'яталась 2 перехопленнями та 1 втратою м'яча.
Ягупова реалізувала за отриманий час половину дальніх кидків – 5 з 10-ти. До слова, українка є однією з найкращих у турецькому чемпіонаті. Саме Аліна допомогла Фенербахче здобути у сезоні 26 перемогу у 26 матчах.Матч-відповідь відбудеться 30 березня о 16:00.