Феноменальна Екхофф виграла персьют у Нове-Мєсто, українка Джима у топ-15

У чеському Нове-Мєсто у суботу, 13 березня, відбулася жіноча гонка переслідування 9 етапу Кубка світу з біатлону. Впевнену перемогу у персьюті здобула норвежка Тіріль Екхофф.

Результати гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Дінара Алімбекова (Білорусь)

3. Францсика Пройсс (Німеччина)

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15. Юлія Джима (Україна)

25. Дар'я Блашко

55. Анастасія Меркушина

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Хід персьюту

Тіріль Екхофф та Деніз Херрманн прийшли першими на дебютну стрільбу. Обидві влучно відпрацювали та зберегли свої місця. Відрив Екхофф уже був понад 15 секунд.

Вслід за ними йшли Доротея Вірер та Франциска Пройсс. Українка Юлія Джима, яка стартувала 5, відпрацювала чисто та зберегла місце у топ-10. Також ідеально стріляли українки Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина. Обидві були в топ-30.

Нестримна Тіріль Екхофф дещо поспішила на другій стрільбі та зробила один промах. Однак він не зававдив їй зберегти лідерство. Усі переслідувачки також допустила по одній помилці.

На жаль, лідерок "підтримала" і Юлія Джима, яка пішла на 2 штрафні кола. Натомість вдало спрацювала Блашко, яка знову була влучною. Водночас Меркушина допустила аж 3 промахи.

Екхофф прийшла на третю стрільбу з перевагою над Лізою-Терезою Хаузер та Дінарою Алімбековою майже у 30 секунд. Цього разу норвежка не схибила та збільшила відрив.

Понад 30 секунд норвежці програвали Алімбекова та Пройсс. Українки Джима та Блашко синхронно пішли на штрафне коло. Меркушина допустила ще 2 промахи.

На останній стрільбі Екхофф з неймовірною швидкістю закрила всі мішені та помчала за перемогою. "Срібло" завоювала білоруска Дінара Алімбекова. Вона відпрацювала чисто на "стійці" та не залишила шансів суперницям.

Боротьба за "бронзу" розгорнулася між німкенею Пройсс та італійкою Доротеєю Вірер. У підсумку медаль виграла Пройсс.

Юлія Джима на останній стрільбі відпрацювала чисто й фінішувала на 15 місці. Ще один промах у спій пасив записала Блашко – 25 місце. Меркушина допустила ще два промахи й фінішувала на 55 місці.