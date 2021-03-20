Ройзеланд перемогла в останньому перс'юті сезону, Підгрушна – в топ-30

У суботу, 21 березня, жіночою гонкою переслідування продовжився заключний етап Кубка світу з біатлону сезону 2020/21. В Естерсунді Україну представляли троє спортсменок. Юлія Джима на старт не вийшла.

Сильний вітер вніс свої корективи у гонку. Переможницею стала норвежська біатлоністка Марте-Олсбю Ройзеланд, яка після другого вогневого рубежу пішла у великий відрив і зберегла свою перевагу до кінця гонки.

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"Срібною" та "бронзовою" призерками стали норвежка Тіріль Екгофф та білоруска Дар'я Сола.

Результати гонки

1. Марте-Олсбю Ройзеланд 32:54.8

2. Тіріль Екгофф +29.3

3. Дар'я Сола +44.0

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30. Олена Підгрушна +3:19.5

37. Дарія Блашко +3:54.2

44. Валентина Семеренко +4:21.3

Як виступили українки

Першою на трасу вийшла Олена Підгрушна, яка програвала лідеру за результатами спринтерської гонки 1 хвилину і 9 секунд. У підсумку, шість промахів у капітана збірної України і 30 місце на фініші.

Дарія Блашко зробила 5 промахів, але фінішувала нижче Олени – 37 позиція. Валентина Семеренко з 6 колами штрафу 44-та.