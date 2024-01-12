У принті було заявлено чотири українки. До складу команди потрапила Юлія Джима, Любов Кип'яченкова, Олена Городна та Надія Бєлкіна, пише 24 Канал.

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Юлія Джима вийшла на старт першою з українок. Вона чисто відстрілялась на обох вогневих рубежах. Однак ходом вона дещо програла лідеркам, тож у підсумку українка посіла 13-ту позицію. Це найкращий особистий результат у сезоні.

Однак інші українки показали не надто хороші результати. Любов Кип'яченкова з трьома промахами посіла 68-му позицію.

Олена Городна припустилася двох помилок на стрільбі, посівши 83-тє місце. Надія Бєлкіна не закрила дві мішені на першій стрільбі, вона фінішувала 70-ю. У гонку переслідування відібралась лише Юлія Джима.

Перемогу сьогодні святкує норвежка Інгрід Тандреволл. Вона здобула друге особисте "золото" у цьому сезоні. Мона Брорссон з Швеції посіла другу сходинку, а третьою фінішувала італійка Ліза Віттоцці.

Результати жіночого спринту

Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0) 19:25.4 Мона Брорссон (Швеція, 0+0) +18.2 Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +19.0 Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +24.8 Ельвіра Еберг (Швеція, 2+0) +33.9 Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина, 0+0) +35.0

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13. Юлія Джима (Україна, 0+0) +57.8

68. Любов Кип'яченкова (Україна, 2+1) +2:56.9

70. Надія Бєлкіна (Україна, 2+0) +2:57.5

83. Олена Городна (Україна, 1+1) +3:28.1