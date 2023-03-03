Персональне досягнення Джими: результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону
У чеському Нове-Место відбулися спринтерські перегони серед жінок у рамках 7-го етапу Кубка світу з біатлону. Юлія Джима змогла продемонструвати свій найкращий цьогорічний результат
Юлія Джима та ще двоє українських біатлоністок змогли за підсумками спринта встановити свої персональні цьогорічні рекорди. Переможницею жіночої гонки стала біатлоністка з Норвегії, пише 24 канал.
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Декілька особистих рекордів
Юлія Джима здолала дистанцію без жодного промаху на двох вогневих рубежах та посліа 11-у сходинку. Це є найкращим показником українки на КС в цьому сезоні. Попереднім рекордом Юлії в особистих стартах було 19-те місце в спринті на четвертому етапі Кубка Світу з біатлону в Поклюці.Також це найкраща позиція для України в особистих гонках цього сезону.
Анастасія Меркушина та Олеся Білосюк зайняли загальну 26-е місце, оскільки українки продемонстрували однаковий час на фініші. Цей результа також став найкращий для обох біатлоністок цього сезону. Дар'я Блашко стала 43-ю, що дозволило їй потрапити до числа учасниць майбутнього персьюту. Та от там не братиме участі Любов Кип'яченкова, яка не потрапила у 50-ку.
Представниця Новрегії Марте-Олсбю Ройзеланд без проблем тріумфувала у спринті. Біатлоністка понад 20 секунд виграла у своєї найближчої переслідувачки.
Результати гонки
- Марте-Олсбю Ройзеланд (Норвегія) – 1-е місце.
- Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) – 2-е місце.
- Анаїс Шевальє-Буше (Франція) – 3-є місце.
- Доротея Вірер (Італія) – 4-е місце.
- Ваннеса Фойґт (Німеччина) – 5-е місце.
- Деніз Геррманн-Вік (Німеччина) – 6-е місце.
- Юлія Джима (Україна) – 11-е місце.
- Анастасія Меркушина (Україна) – 26-е місце.
- Олена Білосюк (Україна) – 26-е місце.
- Дар'я Блашко (Україна) – 43-е місце.