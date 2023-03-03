Персональне досягнення Джими: результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону

У чеському Нове-Место відбулися спринтерські перегони серед жінок у рамках 7-го етапу Кубка світу з біатлону. Юлія Джима змогла продемонструвати свій найкращий цьогорічний результат

Юлія Джима та ще двоє українських біатлоністок змогли за підсумками спринта встановити свої персональні цьогорічні рекорди. Переможницею жіночої гонки стала біатлоністка з Норвегії, пише 24 канал.

Варте уваги Неймовірний сезон Йоханнеса Бьо: норвежець виграв Малий кришталевий глобус у спринті

Декілька особистих рекордів

Юлія Джима здолала дистанцію без жодного промаху на двох вогневих рубежах та посліа 11-у сходинку. Це є найкращим показником українки на КС в цьому сезоні. Попереднім рекордом Юлії в особистих стартах було 19-те місце в спринті на четвертому етапі Кубка Світу з біатлону в Поклюці.Також це найкраща позиція для України в особистих гонках цього сезону.

Анастасія Меркушина та Олеся Білосюк зайняли загальну 26-е місце, оскільки українки продемонстрували однаковий час на фініші. Цей результа також став найкращий для обох біатлоністок цього сезону. Дар'я Блашко стала 43-ю, що дозволило їй потрапити до числа учасниць майбутнього персьюту. Та от там не братиме участі Любов Кип'яченкова, яка не потрапила у 50-ку.

Представниця Новрегії Марте-Олсбю Ройзеланд без проблем тріумфувала у спринті. Біатлоністка понад 20 секунд виграла у своєї найближчої переслідувачки.

Результати гонки