Збірна України зіграє з Росією: результати жеребкування чемпіонату Європи з баскетболу

Жіноча та чоловіча збірні України з баскетболу 3х3 успішно пройшли кваліфікацію до чемпіонату Європи. У вересні українські команди поборються за звання найсильніших у Європі.

13 липня відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу 3х3.

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Жіноча збірна України

Головний турнір пройде в Парижі з 10 по 12 вересня. Наші жінки потрапили в групу В і зіграють з командами Великобританії та Росії.

Група А: Франція, Німеччина, Ізраїль.

Група C: Румунія, Угорщина, Бельгія.

Група D: Нідерланди, Іспанія, Литва.

Чоловіча збірна України

Суперниками чоловічої збірної України будуть серби і бельгійці. Після групового етапу продовжать турнір по системі плей-офф.

Група B: Словенія, Польща, Естонія.

Група C: Литва, Франція, Австрія.

Група D: Росія, Нідерланди, Ізраїль.

Два роки тому наша молодіжна збірна посіла друге місце на чемпіонаті світу.