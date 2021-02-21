Українські легкоатлети виграли чотири золота на чемпіонаті ABAF

У Стамбулі (Туреччина) відбувся чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) в приміщенні.

Українцям вдалося вибороти одразу 14 нагород, а 4 з них виявилися найвищого ґатунку. Нижче вашій увазі результати представників України.

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Чоловіки

60 м

2. Олександр Соколов (Дніпропетровська обл.) - 6,72

3. Станіслав Коваленко (Дніпропетровська обл.) – 6,75

800 м

1. Олег Миронець (Чернівецька обл.) – 1.48,19

1500 м

3. Юрій Кіщенко (Київ) – 3.46,97

60 м з/б

3. Богдан Чорномаз (Київ) – 7.89

Стрибки з жердиною

2. Владислав Малихін (Київська обл.) – 5.50

3. Іван Єрьомін (Дніпропетровська обл.) – 5.40

Жінки

400 м

2. Анна Рижикова (Дніпропетровська обл.) – 52,38

800 м

1. Світлана Жульжік (Рівненська обл.) – 2.05,84

1500 м

2. Орися Дем'янюк (Львівська обл.) – 4.17.19

60 м з/б

2. Анна Плотіцина (Київська обл.) – 8,19

Стрибки з жердиною

1. Яна Гладійчук (Київ) – 4,60

2. Марина Кіліпко (Харківська обл.) – 4,50

4 × 400 м

1. Україна (Аліна Логвиненко, Вікторія Ткачук, Анастасія Бризгіна, Анна Рижикова) – 3.38,16