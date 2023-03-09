Лікарі заборонили тренуватися: результати обстеження Данченка, який пережив зупинку серця

Захисник луганської Зорі Олег Данченко пройшов поглиблене медичне обстеження в Греції. Футболіст переніс інфаркт на тренувальному зборі в Туреччині.

Грецький АЕК, якому належать права на Олега Данченка, спеціальним літаком забрав футболіста на поглиблене обстеження. Боси "жовто-чорних" повністю профінансували перебування 28-річного футболіста в клініці.

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Футбольна кар'єра Данченка під питанням

За інформацією ТаТоТаке, Данченко отримав позитивні результати огляду. Втім, лікарі поки що не допускають захисника до інтенсивних тренувань.

Не виключно, що Данченку знадобиться ще одне обстеження. Лише за його результатами можна буде робити прогнози про повноцінне повернення у футбол. Наразі Олег вже перебуває в Україні.