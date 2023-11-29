Гольова перестрілка в Стамбулі та виліт Севільї: результати матчів Ліги чемпіонів 29 листопада
П'ятий тур групового етапу Ліги чемпіонів закінчився матчами в середу, 29 листопада. Результати матчів - на сайті 24 Каналу.
29 листопада свої матчі в Лізі чемпіонів зіграли команди з груп A, B, C та D.
Варте уваги 10 з 16 команд вже відомі: хто вийшов в плей-оф Ліги чемпіонів
Відкривати ігровий день випало двом матчам о 19:45. Перший – у Стамбулі, де Галатасарай приймав Манчестер Юнайтед. Між турецькими та англійськими клубами існує своя історія протистояння. Окрім того, в цьому сезоні Галатасарай вже переміг МЮ на "Олд Траффорд". Тож "червоні дияволи" прагнули взяти реванш. І вони були близькі до того, адже на 18-й хвилині вигравали з рахунком 0:2. Згодом Зієш скоротив відставання в рахунку. Але в другому таймі на 55-й хвилині вона знову була у два голи.
Та все той Зієш спочатку знову відзначився сам, а потім асистував на партнера.
Матч так і закінчився внічию 3:3, а ситуація з другою командою, яка вийде в плей-оф, лише загострюється.
Галатасарай – Манчестер Юнайтед 3:3
Голи: Зієш, 29, 62, Актюркоглу, 71 – Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоміней, 55
Севілья невдало стартувала в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Перша два матчі команда звела до нічиї, а ще два матчі (проти Арсеналу) – програла. У домашньому матчі проти ПСВ Севілья була близька до першої перемоги. Але упустила її. Хоча Рамос забив у першому таймі, а Ен Несірі подвоїв перевагу "нервіонців" на початку другого тайму. Та Окампос з різницею в три хвилини двічі отримав жовті картки і залишив Севілью в меншості. Цим і скористалися гравці ПСВ, забивши тричі.
Севілья вибуває з боротьби за вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. І зберігає примарні шанси вийти в Лігу Європи
Севілья – ПСВ 2:3
Голи: Рамос, 24, Ен Несірі, 47 – Сайбарі, 68, Гудель, 81 (авт), Пепі, 90+2
Вилучення: Окампос, 66 (Севілья)
Ще шість матчів розпочнуться о 22:00.
- Баварія – Копенгаген
- Арсенал – Ланс
- Реал Мадрид – Наполі
- Брага – Уніон Берлін
- Реал Сосьєдад – Зальцбург
- Бенфіка – Інтер