Гольова перестрілка в Стамбулі та виліт Севільї: результати матчів Ліги чемпіонів 29 листопада

П'ятий тур групового етапу Ліги чемпіонів закінчився матчами в середу, 29 листопада. Результати матчів - на сайті 24 Каналу.

29 листопада свої матчі в Лізі чемпіонів зіграли команди з груп A, B, C та D.

Варте уваги 10 з 16 команд вже відомі: хто вийшов в плей-оф Ліги чемпіонів

Відкривати ігровий день випало двом матчам о 19:45. Перший – у Стамбулі, де Галатасарай приймав Манчестер Юнайтед. Між турецькими та англійськими клубами існує своя історія протистояння. Окрім того, в цьому сезоні Галатасарай вже переміг МЮ на "Олд Траффорд". Тож "червоні дияволи" прагнули взяти реванш. І вони були близькі до того, адже на 18-й хвилині вигравали з рахунком 0:2. Згодом Зієш скоротив відставання в рахунку. Але в другому таймі на 55-й хвилині вона знову була у два голи.

Та все той Зієш спочатку знову відзначився сам, а потім асистував на партнера.

Матч так і закінчився внічию 3:3, а ситуація з другою командою, яка вийде в плей-оф, лише загострюється.

Галатасарай – Манчестер Юнайтед 3:3

Голи: Зієш, 29, 62, Актюркоглу, 71 – Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоміней, 55

Севілья невдало стартувала в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Перша два матчі команда звела до нічиї, а ще два матчі (проти Арсеналу) – програла. У домашньому матчі проти ПСВ Севілья була близька до першої перемоги. Але упустила її. Хоча Рамос забив у першому таймі, а Ен Несірі подвоїв перевагу "нервіонців" на початку другого тайму. Та Окампос з різницею в три хвилини двічі отримав жовті картки і залишив Севілью в меншості. Цим і скористалися гравці ПСВ, забивши тричі.

Севілья вибуває з боротьби за вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. І зберігає примарні шанси вийти в Лігу Європи

Севілья – ПСВ 2:3

Голи: Рамос, 24, Ен Несірі, 47 – Сайбарі, 68, Гудель, 81 (авт), Пепі, 90+2

Вилучення: Окампос, 66 (Севілья)

Ще шість матчів розпочнуться о 22:00.