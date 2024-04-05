Далі без українок: Світоліна та Калініна вилетіли з турніру в Чарльстоні

У ніч з 4 на 5 квітня відбулися матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 500 у Чарльстоні. До цієї стадії дійшли дві українські тенісистки – Ангеліна Калініна й Еліна Світоліна.

Дар'я Касаткіна – Ангеліна Калініна 2:0 (6:1, 6:4)

Першою з наших землячок на корт вийшла уродженка Нової Каховки. У попередньому колі вона здолала експершу ракетку світу Каролін Возняцкі, пише 24 Канал.

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У першому сеті Ангеліна не змогла нав'язати боротьбу "нейтральній" спортсменці. Українка програла всі гейми на своїй подачі та здійснила лише один брейк.

Друга партія пройшла у більш конкурентній боротьбі. Майже у кожному геймі була боротьба. Вирішальним, як виявилося, став перший гейм, який Касаткіна виграла на своїй подачі. Після цього обидві суперниці робили виключно брейки, хоча наприкінці матчу Калініна могла зрівняти рахунок, але не використала гейм-поінт – 6:4.

Протягом матчу Ангеліна Калініна не зробила жодного ейса при двох подвійних помилках, реалізувала 5 з 8 брейк-поінтів та не виграла жодного з 9 геймів на своїй подачі.

Еліна Світоліна – Елізе Мертенс 0:2 (4:6, 1:6)

Остання чвертьфіналістка визначалася в зустрічі української та бельгійської тенісисток. Це було сьоме очне протистояння між суперницями й після перемоги Мертенс наблизилася до паритету – 4:3 на користь Світоліної.

Перший сет був досить рівним і шальки терезів могли хитнутися в обидві сторони. До вирішального відрізка партії був рахунок 4:4. На подачі бельгійки Еліна не реалізувала подвійний брейк-поінт, після чого, на жаль, під нуль віддала десятий гейм – 4:6.

Другий сет був повністю за Мертенс, вона виграла 5 стартових геймів, у жодному з яких не було навіть рахунку 40:40. Після цього Еліна взяла гейм престижу й мала брейк-поінт на подачі суперниці, але бельгійка змогла її захистити та пробилася до вісімки найсильніших, де зіграє з Даніель Роуз Коллінс.

Еліна Світоліна в цьому матчі зробила 2 ейси та обійшлася без подвійних помилок, реалізувала лише 1 з 8 брейк-поінтів та виграла 4 з 8 геймів на своїй подачі.

. До цього у другому колі свої матчі в Чарльстоні програли Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Вони поступилися Магді Лінетт і Астрі Шармі відповідно.